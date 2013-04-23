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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 23日 星期二 11:37 BJT

费城考虑申办2024年奥运会

费城市长Michael Nutter表示，费城正在考虑申办2024年奥运会。美国奥委会(USOC)向全美35个城市去信询问举办意向，费城市长回复称期待这一机会。USOC将在今后的两年内决定美国是否将向国际奥委会提交申请。美国上次举办夏季奥运会为1996年的亚特兰大奥运会。路透
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