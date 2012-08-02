美国将考虑向亚太增派轰炸机和潜艇

路透华盛顿8月1日电（记者 Jim Wolf）---美国国防部一名高级官员周三称，五角大楼将考虑增加部署在亚太地区的轰炸机和攻击潜艇数量。

国防部副助理部长Robert Scher表示，根据美国智库战略与国际研究中心（CSIS）对美国地区军事计划的独立评估给出的建议，“我们将再次考虑”向关岛这一战略中心派出更多军力。

关岛的安德森空军基地（Andersen Air Force Base）驻扎着轮值的B-52轰炸机。美国海军在该地部署着一支由三艘攻击潜艇组成的舰队。

CSIS对美军在亚太的军事计划进行了评估，上周发布报告建议增加部署在关岛的攻击潜艇数量。

报告还将向关岛永久性部署12架B-52轰炸机，而不是目前的轮值驻扎，列为另一项可行性选择。

报告称，美国及其盟友在亚太地区面临的主要地缘政治不确定性是“未来中国崛起和影响力增加将如何影响秩序和稳定”。

Sher表示，美国国防部同意CSIS的观点，认为“存在加强关岛军力和向该地区发出重要信号的机会”。

Sher称，目前美国没有在该地区增加轰炸机和攻击潜艇数量的计划，但是基於CSIS的“工作成果”，美国将予以考虑。

美国国防部官员还表示，将继续寻求与菲律宾合作的机会，向“重要地区”部署军队，加强海上安全。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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