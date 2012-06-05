美国对基地组织高层实施无人机空袭

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透6月4日电（记者 Mark Hosenball/Michael Georgy）---美国上周末发动一系列无人机空袭，美国外交官周一又与巴基斯坦边陲城镇白沙瓦（Peshawar）的当地警方发生冲突，这导致美巴本就紧张的关系进一步恶化。
美国和巴基斯坦政府的消息人士称，最新空袭其中一次锁定的目标是在此前无人机空袭中侥幸逃脱的基地组织高级领导人阿布·亚哈·利比（Abu Yahya al-Libi），空袭发生在周一凌晨。
美国政府消息人士称，他们无法证实是否击毙阿布·亚哈·利比。但美国官员表示，此人是基地组织头目扎瓦希里（Ayman al Zawahiri）的高级助手，他要是被击毙，会对该组织核心网络带来重大冲击。
阿布·亚哈·利比是利比亚籍的武装分子，他在基地组织的宣传视频中露过面，曾从美国位於阿富汗的一个监狱中逃脱。
根据来自巴基斯坦的报告，在上周六和本周一期间，美国在巴基斯坦与阿富汗接壤的边境部落地区发动了三次无人机空袭。美国政府消息人士未对此予以反驳。
报告称，美国的三次无人机空袭造成近30人丧失，上周六的空袭中有四名疑似武装分子死亡，上周日空袭中有十名疑似武装分子死亡，周一针对阿布·亚哈·利比的空袭中则有15人丧生。
此外，接近巴基斯坦政府的消息人士称，该国白沙瓦镇警方拘捕了三名被描述为美国外交官的美国人和三名巴基斯坦人，同时还查获两辆丰田陆地巡洋舰（land cruisers），当地官方称这两辆车装有违禁武器。
美国政府消息人士称，他们不太了解此事。初步迹象显示，涉及的美国人是国务院的外交安全官员。
美国国务院外交安全局未对此事立即置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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