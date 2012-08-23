美国和巴基斯坦别再假装是盟友--前巴驻美大使

路透华盛顿8月22日电(记者 Phil Stewart)---巴基斯坦前驻美大使哈卡尼（Husain Haqqani）周三称，美国和巴基斯坦应停止假装是盟友，应友好“分手”，称两国均抱有不切实际的期望，包括美国希望巴基斯坦切断与极端分子的联系。

哈卡尼在华盛顿智库国家利益中心（Center for the National Interest）发表演讲时称，“如果65年来你们都无法找到足够的共同点来生活在一起，期间经历三次分居，四次重申婚姻关系，那麽更好的办法或许是在婚姻关系之外寻找友谊。”

哈卡尼基本上是建议两国降级关系，这一建议基於的前提是，这可能是摆脱失调关系的唯一办法。

後盟友期将让两国会对彼此抱有更现实的期待，在可能的方面进行合作，而不会有背叛感。

他称，皮尤研究中心6月份发布的调查显示，虽然美国向巴基斯坦提供数十亿美元的援助，但约四分之三的巴基斯坦人将美国视为敌人。

“如果这是选战的话......有这种支持率，你会建议参议员退出竞选，而不是花更多钱，”哈卡尼说道。

哈卡尼的很多言论反应了巴基斯坦民选政府和军队的紧张关系。他表示，巴基斯坦军方应该受到民选政府的更多控制。

不过，他也对美国对巴政策表示批评，称美对巴政策常常缺乏远见，缺少必要的历史眼光来看待巴基斯坦对美国的援助和合作所能进行的回报。

他亦表示，巴基斯坦人希望美国站在巴国这边，对印度发起战争，这也很不现实，就像美国希望巴基斯坦能放弃核武器或切断同极端分子的关系一样。（完）

编译：程芳 发稿：

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。