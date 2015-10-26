谢里夫称印度扩充军备迫使巴基斯坦采取对策

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月23日 - 巴基斯坦总理谢里夫周五称，鉴于印度扩充军备并拒绝恢复关于克什米尔问题的谈判，巴基斯坦可能不得不采取“对策”来阻吓任何的攻击。
“印度在拒绝对话的同时，还在大规模扩充军备，拥有了一些积极助力，这令人感到遗憾。”谢里夫在美国和平研究所发表演讲时说。
“该国采用了危险的军事理论，这将迫使巴基斯坦采取一些对策来保持可信的威慑力。”
谢里夫称，印方穿越克什米尔控制分界线进行越来越多的违反停火协议的活动后，双方之间的相关谈判“取消”。
谢里夫还称，“印度政界及军界领导人还发表了一连串敌对言论”。
谢里夫表示有必要恢复与印度的对话，并且呼吁美国进一步理解巴基斯坦维护地区稳定的立场。谢里夫周四与美国总统奥巴马举行了会谈。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。