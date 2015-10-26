谢里夫称印度扩充军备迫使巴基斯坦采取对策

路透华盛顿10月23日 - 巴基斯坦总理谢里夫周五称，鉴于印度扩充军备并拒绝恢复关于克什米尔问题的谈判，巴基斯坦可能不得不采取“对策”来阻吓任何的攻击。

“印度在拒绝对话的同时，还在大规模扩充军备，拥有了一些积极助力，这令人感到遗憾。”谢里夫在美国和平研究所发表演讲时说。

“该国采用了危险的军事理论，这将迫使巴基斯坦采取一些对策来保持可信的威慑力。”

谢里夫称，印方穿越克什米尔控制分界线进行越来越多的违反停火协议的活动后，双方之间的相关谈判“取消”。

谢里夫还称，“印度政界及军界领导人还发表了一连串敌对言论”。

谢里夫表示有必要恢复与印度的对话，并且呼吁美国进一步理解巴基斯坦维护地区稳定的立场。谢里夫周四与美国总统奥巴马举行了会谈。（完）