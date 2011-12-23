北约空袭事件美巴均需担责--美调查

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透华盛顿12月22日电（记者 Missy Ryan/Phil Stewart）---针对上月北约空袭致24名巴基斯坦士兵死亡的事件，美国周四发布调查结果称，美国和巴基斯坦部队均需承担责任。
事发时，北约部队在巴基斯坦与阿富汗边境地区为一项任务做准备，当时为11月25日接近午夜。美国军方指责巴基斯坦士兵先朝北约部队开火。
美国调查还承认美军犯有一项严重错误，即因地图误差，告诉巴方的越境轰炸点，比实际地点偏离14公里。
美国国防部发言人利特尔（George Little）告诉记者："由於美巴军事官员行动欠缺协调……导致误判巴军队的真正驻扎地。"
"加上双方对行动和部队布置方面的信息偏差，造成了这样的悲剧性结果。"
调查结果发布几小时後，巴基斯坦表示拒绝接受这样的结果。巴军方发言人阿巴斯（Athar Abbas）称，巴方无法认同美方的调查结果，因其"缺乏事实"。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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