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时事要闻 | 2011年 12月 23日 星期五 12:41 BJT

北约空袭事件美巴均需担责--美调查

路透华盛顿12月22日电（记者 Missy Ryan/Phil Stewart）---针对上月北约空袭致24名巴基斯坦士兵死亡的事件，美国周四发布调查结果称，美国和巴基斯坦部队均需承担责任。

事发时，北约部队在巴基斯坦与阿富汗边境地区为一项任务做准备，当时为11月25日接近午夜。美国军方指责巴基斯坦士兵先朝北约部队开火。

美国调查还承认美军犯有一项严重错误，即因地图误差，告诉巴方的越境轰炸点，比实际地点偏离14公里。

美国国防部发言人利特尔（George Little）告诉记者："由於美巴军事官员行动欠缺协调……导致误判巴军队的真正驻扎地。"

"加上双方对行动和部队布置方面的信息偏差，造成了这样的悲剧性结果。"

调查结果发布几小时後，巴基斯坦表示拒绝接受这样的结果。巴军方发言人阿巴斯（Athar Abbas）称，巴方无法认同美方的调查结果，因其"缺乏事实"。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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