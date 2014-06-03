美商务部裁定从中国进口的太阳能板获政府不公平补贴 建议征税

中国多部门联手打击非法集资 全面风险专项排查5月启动--报载
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透华盛顿6月3日 - 美国商务部周二初步裁定，从中国进口的太阳能板获得政府不公平补贴，建议征收最高达35.21%的关税。
德国太阳能生产商SolarWorld AG(SWVKk.DE)的美国分公司投诉，中国制造商通过将用于制造太阳能板的太阳能电池的生产转移到台湾来规避2012年开始征收的关税，继续向美国市场倾销低价太阳能产品。
美国商务部在一份声明中称，对从无锡尚德和其他五家公司进口的太阳能板征收35.21%的初步关税，对从天合光能进口的太阳能板征收18.56%的关税，对从其他中国制造商进口的太阳能板征收26.89%的关税。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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