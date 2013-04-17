奥巴马支持美国两党议员共同提出的移民改革议案

路透华盛顿4月16日（记者 Caren Bohan/Richard Cowan） - 美国总统奥巴马周二支持两党议员共同提出的移民改革议案，称该议案与他的移民改革原则“大体吻合”。

奥巴马敦促国会迅速推进该议案，并承诺会尽一切努力提供帮助。奥巴马此前曾表示，如果对参议院提出的议案不满，将提交自己的议案。

奥巴马在与议案的主要提出者--共和党参议员麦凯恩和民主党议员舒默进行会晤后发表了上述讲话。

奥巴马以及两党对该法案的支持增加了法案通过的机会，但决不能确保法案通过。

提出该法案的四名民主党议员和四名共和党议员料将面临数月的奋战，最大的挑战可能来自共和党控制的众议院。

周二出现了一些反对的声音，尽管包括共和党领导人在内的很多众议院议员选择在当天沉默，因周一发生了波士顿马拉松比赛遇袭事件。

德克萨斯州共和党议员Lamar Smith对参议院的法案开火，称该法案将鼓励更多非法移民，有利于外国工人，非法移民获得的待遇比守法移民还要好。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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