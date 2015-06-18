美国国务院称预计签证系统无法在下周前恢复

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿6月17日 - 美国国务院发言人柯比（John Kirby）周三称，美国国务院预计影响旅行签证的技术问题下周前无法解决。
“美国国务院领事事务局的签证系统仍有问题。这是全球性的问题，我们正在加紧修复，”柯比说。“尽管各方加紧努力，但预计该系统在下周前不会恢复正常。”
柯比称，来自公共及私营部门的100多名专家正在努力解决该问题，他目前无法就恢复时间提供更多详情。
美国国务院上周五宣布，其海外护照和签证系统出现技术问题。美国国务院一位官员称，海外护照系统目前正常运作，恢复发放海外护照。
“该系统一旦恢复全面运作，我们会尽快处理积压的签证申请，”美国国务院在网上的最新声明中称。
美国国务院称，认为相关问题并非网络攻击造成的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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