美国国务院称预计签证系统无法在下周前恢复

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月17日 - 美国国务院发言人柯比（John Kirby）周三称，美国国务院预计影响旅行签证的技术问题下周前无法解决。
“美国国务院领事事务局的签证系统仍有问题。这是全球性的问题，我们正在加紧修复，”柯比说。“尽管各方加紧努力，但预计该系统在下周前不会恢复正常。”
柯比称，来自公共及私营部门的100多名专家正在努力解决该问题，他目前无法就恢复时间提供更多详情。
美国国务院上周五宣布，其海外护照和签证系统出现技术问题。美国国务院一位官员称，海外护照系统目前正常运作，恢复发放海外护照。
“该系统一旦恢复全面运作，我们会尽快处理积压的签证申请，”美国国务院在网上的最新声明中称。
美国国务院称，认为相关问题并非网络攻击造成的。（完）
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