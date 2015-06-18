美国国务院称预计签证系统无法在下周前恢复

路透华盛顿6月17日 - 美国国务院发言人柯比（John Kirby）周三称，美国国务院预计影响旅行签证的技术问题下周前无法解决。

“美国国务院领事事务局的签证系统仍有问题。这是全球性的问题，我们正在加紧修复，”柯比说。“尽管各方加紧努力，但预计该系统在下周前不会恢复正常。”