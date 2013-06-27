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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 27日 星期四 13:30 BJT

NFL新星被控谋杀

NFL新英格兰爱国者周三解雇该队球星艾伦·埃尔南德斯(Aaron Hernandez)，因其涉嫌以“行刑”的冷酷方式枪杀一名半职业橄榄球运动员奥丁·利来(Odin Lloyd)。23岁的埃尔南德斯加盟爱国者时合约价值高达4100万美元。此案令美国民众回想起1995年的O.J.辛普森案。除谋杀外，埃尔南德斯还面临五项其他指控，并被拒绝保释。路透
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