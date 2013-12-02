《速度与激情》男星保罗·沃克在车祸中身亡

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
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(本文由路透中文网编译提供)
路透12月1日 - 洛杉矶县警察局表示，曾出演《速度与激情》(The Fast and the Furious)的男星保罗·沃克(Paul Walker)周六在南加州一起车祸中身亡，享年40岁。
据悉，周六下午，沃克在圣克拉里塔(Santa Clarita)乘坐朋友驾驶的一辆保时捷跑车时，车子失去控制撞向路边的电线杆而起火。
洛杉矶县警察局在声明中表示：“车速是造成这起车祸的一个因素。”
警察局副局长Mark Pope表示，警方目前正在调查这起事故，他不清楚当时的车速是多少。
《洛杉矶时报》称，当时驾驶这辆汽车的司机是38岁的罗杰·罗达斯(Roger Rodas)。罗达斯是沃克的朋友，拥有一家名为Always Evolving的汽车经销和赛车服务公司。
洛杉矶县警察局未对此作出证实。路透周日也无法联系到Always Evolving进行置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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