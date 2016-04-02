即时观点：美国3月就业增长强劲 薪资上涨

焦点：Luxottica与依视路将以460亿欧元合并 缔造全球眼镜业巨头
路透米兰/巴黎1月16日 - 意大利Luxottica和法国依视路(Essilor)已经达成460亿欧元(490亿美元)的合并协议，将缔造一个年收入超过150亿欧元的全球眼镜巨头。
路透4月1日 - 美国3月就业稳步增长且薪资反弹，表明经济韧性可能让美国联邦储备委员会(美联储)得以在今年逐步升息。
关键点：
* 美国劳工部周五公布，3月非农就业岗位增加21.5万个，1月和2月数据小幅下修，比原先报告的就业岗位减少1,000个；
* 3月平均时薪较前月上涨0.07美元，失业率从八年低点4.9%升至5.0%，因更多美国人继续返回劳动力市场，这是就业市场信心的体现；
* 就业市场基本上漠视全球经济成长放缓、美元走强损及制造业出口以及油价下挫压制能源行业获利。
以下为部分分析师评论：
NATIONAL ASSOCIATION OF FEDERAL CREDIT UNIONS首席经济学家CURTIS LONG：
“这又是一份不错的报告，我们继续看到人们重返劳动力市场。至于美联储方面，并没有任何改变。4月升息的可能性非常低。今年加息不可能超过两次。鉴于本周叶伦的讲话，以及最近两个月每月增加20万个就业岗位，美联储关注点已不在此。我们看到某些行业的表现较为疲弱，诸如石油行业。本月制造业就业状况仍然欠佳。经济的所有引擎并未全部开启。经济增长势头足以支撑劳动力市场。我们正逐渐接近充分就业。今年下半年就业增长势头可能有所放缓。”
富国基金管理的首席资产组合策略师BRIAN JACOBSEN:
“3月就业数据是苦中带甜。总体就业数据非常好，就业参与率也有所增加。制造业就业岗位减少，以及制造业平均工时减少不是好迹象。”
“数据凸显出就业市场的脆弱性，这可能让美联储主席叶伦夜不能寐。风险太大，美联储不能操之过急，因其不希望美元大幅飙升，给制造业造成进一步的伤害。失业率微幅上升应会缓解升息的压力。”
LENOX WEALTH ADVISORS的首席投资长DAVID CARTER：
“就业数据表明，近期美国经济势头强劲，可能提振企业获利，以及诸如股票等风险较高资产。我认为，就业岗位强劲增长暗示，美联储肯定会在今年升息，很可能在6月。”
“失业率小幅攀升，但原因是更多美国人重返就业市场，这是个好现象。”
市场反应：
股市：美国股指期货削减跌幅
公债：美国公债价格扩大跌幅
汇市：美元兑欧元、日圆、英镑和加元走强
(编译 郑茵/孙茉莉；审校 母红)
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