美国非农生产率上升而薪酬增幅放缓 预示通胀压力温和

* 第二季非农生产率环比年率上修为增长2.2%

* 第二季单位劳工成本下修为成长1.5%

* 劳工成本趋疲预示通胀压力温和

路透华盛顿9月5日电---美国第二季非农生产率环比年率大幅上修,因企业在生产增长之际仍基本上维持雇聘人数,这有助於控制通胀压力.

美国劳工部周三宣布,第二季非农生产率环比年率修正後为增长2.2%,前值为增长1.6%.今年首季为下滑0.5%.非农生产率衡量每位工人每小时的产出.

分析师称,非农生产率上升可能是昙花一现,企业或许很快需要加紧雇聘人手.

"像第二季这样,在招聘实际上冻结期间,实现产出温和增长,这种生产率的上升通常是短暂的,在随後几个月通常会回落,"IHS Global Insight美国分析师Erik Johnson指出.

经济在4-6月当季仅新增共计21.9万个工作岗位,约为第一季的三分之一.

"只要就业市场本身十分活跃,那麽产出和就业增长之间的差距扩大对经济来说就是正面因素."Johnson称,"企业在不相应增加聘请人手的情况下,恐怕难以继续实现产出温和增长."

7月新增就业人数的确有所上升,当月非农就业岗位增加16.3万.分析师认为这一势头在8月放慢.

第二季非农生产率环比年率上修为增长2.2%,超过分析师原先预估的1.8%,因为第二季国内生产总值(GDP)环比年率从增长1.5%上修为1.7%.

对美国所谓的财政悬崖与欧洲久拖不决的债务问题的担忧,已经令经济受创.

美国金融市场忽略了非农生产率数据,交易商从全球形势发展中获取交投线索.

参看美国非农生产率相关图表,请点选:(link.reuters.com/kuz42t)

**薪资压力不大**

经历过2007-2009年经济时期而大难不死的企业并不急於加快招聘,只是依靠现有员工来达到生产目标,并严格控制薪资等成本.

报告称,单位劳工成本从上升1.7%修正为上涨1.5%,较上年同期仅增长0.9%,表示经济未受到与薪资有关的通胀压力,并且还有助於促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台进一步的货币宽松举措以刺激经济.

联储主席贝南克上周称"严重关切"就业市场的停滞状况,令分析师预期该央行将在9月12-13日会议上决定向经济挹注更多资金.

"就年率而言,单位劳工成本增幅依然良好受控,意味着联邦公开市场委员会(FOMC)在考虑政策选项时,不太可能对通胀加剧风险感到担忧."法国巴黎银行分析师Yelena Shulyatyeva表示.(完)