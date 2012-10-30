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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 30日 星期二 10:09 BJT

拳王伦纳德称童年时也曾遭性侵

美国拳坛名宿伦纳德(Sugar Ray Leonard)周一在美国宾州州立大学演讲时称，自己少年时也曾被自己信任的教练性侵犯，他鼓励更多的受害者站出来揭露这样的不法行为。现年56岁的伦纳德曾在5个不同重量级别里分别获得世界拳王荣誉。路透

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