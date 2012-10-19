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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 19日 星期五 11:49 BJT

PSU性侵案主角提起上诉

宾州州立大学(PSU)前橄榄球队助理教练桑达斯基(Jerry Sandusky)周四对其性侵犯儿童的罪名提起上诉，其律师称，他们上诉的原因是程序正义这一原则被违反。68岁的桑达斯基於今年6月被认定罪名成立，并于本月被判处30-60年监禁。路透

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