美国一高中发生持刀伤人事件 22人受伤

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透宾夕法尼亚州默里斯维尔4月9日（记者 Elizabeth Daley） -美国官员称，宾夕法尼亚州一所高中周三早上发生持刀伤人事件，一名16岁的学生在走廊持两把刀具疯狂伤人，造成22人受伤，伤人者之后被一名副校长制服。
事件发生在匹兹堡地区的Franklin Regional HighSchool。据学生和官员称，伤人者悄无声息地穿过大厅，朝他人的身体、胳膊及面部乱砍。据医生称，伤者被送到附近医院，其中有些人伤势严重。
学生们称事发现场一片慌乱，校方拉响火灾警报后匆忙疏散人群。默里斯维尔（Murrysville）警方官员RobLiermann称，伤人者是该校学生Alex Hribal，已经被拘押。
官员称，事件发生在美东时间早上7:13分左右，当时伤人者沿着走廊走向几个教室。据一位同班同学称，伤人者喜欢安静，不爱与人来往。
默里斯维尔警方负责人ThomasSeefeldd称，伤人者持有两把长约20-25厘米长的“直刀”，之后被该校副校长SamKing制服，一名武装保安在这位校长助理的帮助下给他带上手铐。
威斯特摩兰县（Westmoreland County）应急管理部门发言人DanStevens称，有21名学生和一名保安受伤。
Stevens补充说，另有两名受轻伤的学生自行离开学校。伤人者没有被包括在伤者名单中。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。