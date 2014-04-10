美国一高中发生持刀伤人事件 22人受伤

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Elizabeth Daley
路透宾夕法尼亚州默里斯维尔4月9日 - 美国官员称，宾夕法尼亚州一所高中周三早上发生持刀伤人事件，一名16岁的学生在走廊持两把刀具疯狂伤人，造成22人受伤，伤人者之后被一名副校长制服。
事件发生在匹兹堡地区的Franklin Regional High School。据学生和官员称，伤人者悄无声息地穿过大厅，朝他人的身体、胳膊及面部乱砍。据医生称，伤者被送到附近医院，其中有些人伤势严重。
学生们称事发现场一片慌乱，校方拉响火灾警报后匆忙疏散人群。默里斯维尔（Murrysville）警方官员Rob Liermann称，伤人者是该校学生Alex Hribal，已经被拘押。
官员称，事件发生在美东时间早上7:13分左右，当时伤人者沿着走廊走向几个教室。据一位同班同学称，伤人者喜欢安静，不爱与人来往。
默里斯维尔警方负责人Thomas Seefeldd称，伤人者持有两把长约20-25厘米长的“直刀”，之后被该校副校长Sam King制服，一名武装保安在这位校长助理的帮助下给他带上手铐。
威斯特摩兰县（Westmoreland County）应急管理部门发言人Dan Stevens称，有21名学生和一名保安受伤。
Stevens补充说，另有两名受轻伤的学生自行离开学校。伤人者没有被包括在伤者名单中。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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