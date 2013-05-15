美国防部要求文职员工无薪休假，料将节支18亿美元

路透华盛顿5月14日 - 美国国防部周二告知其文职员工，自7月起大部分人将需要每周无薪休假一天。对于这一极不受欢迎的举措，美国防部长哈格尔将其归咎于国会实施的大规模预算削减政策。

美国自动削减支出举措令国防预算遭受最严重冲击，哈格尔表示，他已经努力首先从别的地方开始减支，以免文职员工遭受过大经济压力。

“我们竭尽所能，争取避免这一天到来，避免走到这一步。但这就是现实，这是我们面临的境况……我对此表示遗憾，”哈格尔对国防部员工发表讲话称。

这一政策将从7月8日延续到本财年底，即9月30日。受影响员工超过60万人，无薪休假意味着他们在此期间的薪资将被削减约20%。

多数文职员工将无薪休假11天，比之前预计的稍短。美国防部2月预计无薪休假天数为22天，3月预计为14天。

此举料将节省开支18亿美元。很多文职员工之前希望，哈格尔能找到其他办法减支，或者能从军队某处着手，以免影响所有文职员工。

美国防部一名官员称，文职员工可以对这一举措提出质疑，但经济压力等个人问题将不予考虑。

执行关键任务的文职员工将免受这一举措影响。国防部另一名官员对记者表示，逾12万文职员工将免受影响，包括驻扎在作战区的员工、医护人员以及海军船厂员工。（完）