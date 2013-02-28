美国新防长上任 称美国不能“主宰”世界

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透华盛顿2月27日（记者 Phil Stewart） - 美国新任国防部长查克·哈格尔（Chuck Hagel）周三宣誓就职，他承诺将重塑与美国盟友的关系，同时建立没有“主宰”世界企图的新盟友关系。
哈格尔先是举行了封闭的宣誓就职仪式，然后对五角大楼的下属发表讲话。对于未来的全球挑战及美国在海外领导地位的重要性，哈格尔的讲话似乎持乐观态度。
“我们不能主宰世界，但我们必须与世界紧密联系。我们必须与盟友共同发挥领导作用，”哈格尔在似乎为脱稿的讲话中说道。
“任何国家、即使是像美国这样的大国，单枪匹马都会一事无成。”
哈格尔还坦言承认自动削减预算日渐迫近。他非常直白地说：“这是事实，我们需要明白这一点。”
在周三的讲话中，哈格尔对共和党人对他的指责避而不谈，亦未流露出对与国会合作的担忧。但他明确表示，美国在海外发挥影响力时需谨慎行事。
“我们拥有强大的力量，如何使用我们的力量格外重要，”他说道。
“（我们）应以明智的方式与世界接触，我们以国家及我们盟友的名义动用的资源也应被妥善使用。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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