美国新防长上任 称美国不能“主宰”世界

记者 Phil Stewart

路透华盛顿2月27日 - 美国新任国防部长查克·哈格尔（Chuck Hagel）周三宣誓就职，他承诺将重塑与美国盟友的关系，同时建立没有“主宰”世界企图的新盟友关系。

哈格尔先是举行了封闭的宣誓就职仪式，然后对五角大楼的下属发表讲话。对于未来的全球挑战及美国在海外领导地位的重要性，哈格尔的讲话似乎持乐观态度。

“我们不能主宰世界，但我们必须与世界紧密联系。我们必须与盟友共同发挥领导作用，”哈格尔在似乎为脱稿的讲话中说道。

“任何国家、即使是像美国这样的大国，单枪匹马都会一事无成。”

哈格尔还坦言承认自动削减预算日渐迫近。他非常直白地说：“这是事实，我们需要明白这一点。”

在周三的讲话中，哈格尔对共和党人对他的指责避而不谈，亦未流露出对与国会合作的担忧。但他明确表示，美国在海外发挥影响力时需谨慎行事。

“我们拥有强大的力量，如何使用我们的力量格外重要，”他说道。

“（我们）应以明智的方式与世界接触，我们以国家及我们盟友的名义动用的资源也应被妥善使用。”（完）