美国新防长上任 称美国不能“主宰”世界

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
记者 Phil Stewart
路透华盛顿2月27日 - 美国新任国防部长查克·哈格尔（Chuck Hagel）周三宣誓就职，他承诺将重塑与美国盟友的关系，同时建立没有“主宰”世界企图的新盟友关系。
哈格尔先是举行了封闭的宣誓就职仪式，然后对五角大楼的下属发表讲话。对于未来的全球挑战及美国在海外领导地位的重要性，哈格尔的讲话似乎持乐观态度。
“我们不能主宰世界，但我们必须与世界紧密联系。我们必须与盟友共同发挥领导作用，”哈格尔在似乎为脱稿的讲话中说道。
“任何国家、即使是像美国这样的大国，单枪匹马都会一事无成。”
哈格尔还坦言承认自动削减预算日渐迫近。他非常直白地说：“这是事实，我们需要明白这一点。”
在周三的讲话中，哈格尔对共和党人对他的指责避而不谈，亦未流露出对与国会合作的担忧。但他明确表示，美国在海外发挥影响力时需谨慎行事。
“我们拥有强大的力量，如何使用我们的力量格外重要，”他说道。
“（我们）应以明智的方式与世界接触，我们以国家及我们盟友的名义动用的资源也应被妥善使用。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。