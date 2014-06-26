陈光标在纽约宴请穷人

路透纽约6月25日 - 中国富豪陈光标周三在纽约中央公园船坞餐厅邀请数百名穷人和流浪汉共进午餐。

陈光标上周在报纸上刊登了邀请“美国穷人和赤贫者”共进午餐的广告。

有数百人参加了这次活动，陈光标在活动现场亲自演唱了慈善歌曲《We Are the World》，并被授予了称他为“世界最伟大慈善家”的证书。

当陈光标宣布会向每位宾客发放300美元时，现场掌声欢呼声一片。

活动现场周边有数十名身穿雷锋装的华人。

陈光标现年46岁，今年曾试图收购纽约时报公司，但控制纽约时报的奥克斯·苏兹伯格(Ochs-Sulzberger)家族表态称不出售该公司。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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