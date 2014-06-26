中国富豪陈光标在纽约宴请穷人

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约6月25日 - 中国富豪陈光标周三在纽约中央公园船坞餐厅邀请数百名穷人和流浪汉共进午餐。
陈光标上周在报纸上刊登了邀请“美国穷人和赤贫者”共进午餐的广告。
有数百人参加了这次活动，陈光标在活动现场亲自演唱了慈善歌曲《We Are the World》，并被授予了称他为“世界最伟大慈善家”的证书。
当陈光标宣布会向每位宾客发放300美元时，现场掌声欢呼声一片。
活动现场周边有数十名身穿雷锋装的华人。
陈光标现年46岁，今年曾试图收购纽约时报公司，但控制纽约时报的奥克斯·苏兹伯格(Ochs-Sulzberger)家族表态称不出售该公司。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G