好莱坞“钻石王老五”乔治·克鲁尼订婚 女友为英国知名美女律师

路透4月26日 - 据媒体周六的报道，好莱坞知名男星乔治·克鲁尼已与英国律师阿迈勒·阿拉姆丁(Amal Alamuddin)订婚。乔治·克鲁尼之前曾多次公开表示自己不适合结婚。

《人物》杂志援引匿名消息人士的说法称，现年36岁的阿迈勒·阿拉姆丁上周在洛杉矶一家餐厅在与克鲁尼和友人吃饭时，被人看到手上佩戴了一枚订婚戒指。

《人物》杂志援引这名消息人士的说法称：“乔治和阿迈勒都尽力保持低调，但似乎也不想隐瞒此事。”

《纽约邮报》(New York Post)也报道了两人订婚的消息。

克鲁尼的代理人Stan Rosenfield没有回应路透寻求证实该消息的邮件。他在周五对《纽约邮报》表示，他对克鲁尼的个人生活不作评论。

据媒体报道，克鲁尼与阿迈勒从去年10月开始约会。阿迈勒是一名主攻国际法和人权法的律师，克鲁尼则热衷国际人道主义活动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。