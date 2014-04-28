好莱坞“钻石王老五”乔治·克鲁尼订婚，女友为英国知名美女律师

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月26日 - 据媒体周六的报道，好莱坞知名男星乔治·克鲁尼已与英国律师阿迈勒·阿拉姆丁(Amal Alamuddin)订婚。乔治·克鲁尼之前曾多次公开表示自己不适合结婚。
《人物》杂志援引匿名消息人士的说法称，现年36岁的阿迈勒·阿拉姆丁上周在洛杉矶一家餐厅在与克鲁尼和友人吃饭时，被人看到手上佩戴了一枚订婚戒指。
《人物》杂志援引这名消息人士的说法称：“乔治和阿迈勒都尽力保持低调，但似乎也不想隐瞒此事。”
《纽约邮报》(New York Post)也报道了两人订婚的消息。
克鲁尼的代理人Stan Rosenfield没有回应路透寻求证实该消息的邮件。他在周五对《纽约邮报》表示，他对克鲁尼的个人生活不作评论。
据媒体报道，克鲁尼与阿迈勒从去年10月开始约会。阿迈勒是一名主攻国际法和人权法的律师，克鲁尼则热衷国际人道主义活动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。