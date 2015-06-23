好莱坞配乐大师詹姆斯·霍纳因私人飞机坠毁不幸遇难

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶6月22日 - 据美国媒体报导，好莱坞配乐大师詹姆斯·霍纳（James Horner）周一在南加州驾驶私人飞机坠毁，不幸遇难。霍纳曾为电影《泰坦尼克号》配乐，并创作了主题曲《我心永恒》。
当地消防部门称，飞机坠毁在洛杉矶以南的洛斯帕德里斯国家森林。事故引发大火，烧毁了逾一英亩灌木丛。
《好莱坞报导》（The Hollywood Reporter）和《综艺》（Variety）报导霍纳的遇难消息后，罗素·克洛（Russell Crowe）和柯斯迪·艾黎（Kirstie Alley）等明星纷纷在Twitter留言致哀。
61岁的霍纳因在电影《泰坦尼克号》中的音乐创作荣获了两项奥斯卡大奖，一项是最佳电影配乐，另外一项是因创作《我心永恒》而与威尔·杰宁斯（Will Jennings）一起获得的奥斯卡最佳原创歌曲奖。
霍纳亦曾为电影《异形》、《龙威小子》和《勇敢的心》，以及众多其他大片配乐。霍纳为《阿凡达》、《美丽心灵》和《尘雾家园》的配乐赢得了奥斯卡提名。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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