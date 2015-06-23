好莱坞配乐大师詹姆斯·霍纳因私人飞机坠毁不幸遇难

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶6月22日 - 据美国媒体报导，好莱坞配乐大师詹姆斯·霍纳（James Horner）周一在南加州驾驶私人飞机坠毁，不幸遇难。霍纳曾为电影《泰坦尼克号》配乐，并创作了主题曲《我心永恒》。
当地消防部门称，飞机坠毁在洛杉矶以南的洛斯帕德里斯国家森林。事故引发大火，烧毁了逾一英亩灌木丛。
《好莱坞报导》（The Hollywood Reporter）和《综艺》（Variety）报导霍纳的遇难消息后，罗素·克洛（Russell Crowe）和柯斯迪·艾黎（Kirstie Alley）等明星纷纷在Twitter留言致哀。
61岁的霍纳因在电影《泰坦尼克号》中的音乐创作荣获了两项奥斯卡大奖，一项是最佳电影配乐，另外一项是因创作《我心永恒》而与威尔·杰宁斯（Will Jennings）一起获得的奥斯卡最佳原创歌曲奖。
霍纳亦曾为电影《异形》、《龙威小子》和《勇敢的心》，以及众多其他大片配乐。霍纳为《阿凡达》、《美丽心灵》和《尘雾家园》的配乐赢得了奥斯卡提名。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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