《时代》全球最具影响力百人榜出炉

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约4月24日 - 美联储首位女性主席珍妮特·耶伦(Janet Yellen)、流行女歌手麦莉·赛勒斯(MileyCyrus)及福克斯新闻主播梅根·凯利(Megyn Kelly)成为《时代》杂志全球最具影响力百人榜中41位女性入围者中的代表。
本年度百人榜中有41名女性，是该榜单史上女性登榜最多的一次。2012年的榜单中有38名女性。
该榜单周四揭榜，歌手碧昂斯(Beyoncé)二度上榜并登上时代杂志封面；美国前国务卿希拉里·克林顿则是第七次入围。
其他上榜女性还有尼日利亚财长恩戈齐·奥孔约·伊维拉(Dr. NgoziOkonjo-Iweala)，NASA前宇航员、现任美国海洋和大气管理局局长的凯瑟琳·苏利文等。
上榜的男性人物包括俄罗斯总统普京、美国总统奥巴马、“隐形富豪”查尔斯·科赫与大卫·科赫兄弟、美国国家安全局外包商前雇员爱德华·斯诺登等。
榜单中的体育界名人包括首位公开出柜的NBA球员杰森·科林斯(JasonCollins)、17岁的女子高尔夫职业球员高宝璟(Lydia Ko)、以及NFL西雅图海鹰队角卫理查德·谢尔曼(RichardSherman)等。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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