美国年末假期销售料创前次衰退以来最弱表现--AlixPartners

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约9月22日 - 谘询机构AlixPartners表示，美国零售商恐将面临前次经济衰退以来最为疲弱的年末销售季，因股市动荡令中上阶层消费者心惊，而购物民众将等到最后一刻出手以争取最优惠交易。
AlixPartners称，根据对今年以来消费者支出趋势的分析，预期11-12月年末购物旺季零售销售将成长2.8-3.4%，增幅低于2014年的4.4%。
AlixPartners在交付给路透的一份报告预览版中指出，上述预估增幅处于2010年以来假日销售的低档。该公司称，过去五年假日旺季销售平均增幅为3.9%。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。