前中情局长将赴纽约城市大学任教

路透4月23日 - 纽约城市大学周二称，因婚外情丑闻辞职的美国中央情报局前局长彼得雷乌斯将成为该校的客座教授，从8月开始在该校的麦考利荣誉学院（Macaulay Honors College）任教。

“纽约城市大学非常欢迎彼得雷乌斯博士加入我们的学术社区。”纽约城市大学校长Matthew Goldstein在声明中称。

Goldstein表示，彼得雷乌斯的加入能够让学生们有机会向一位拥有国际安全、情报和国家建设经验的“卓越领袖”学习。

彼得雷乌斯从普林斯顿大学伍德罗·威尔逊公共和国际关系学院（Woodrow Wilson School of Public and International Affairs）获得了博士学位。他在声明中称，作为一名移民的儿子，他与纽约城市大学很多学生有着相似的背景。

纽约城市大学称，他近期的研究项目涵盖能源、制造、信息技术和生命科学等行业。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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