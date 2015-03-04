美前中情局长认罪 承认向情妇泄密

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月3日 - 美国前中央情报局局长彼得雷乌斯（David Petraeus）承认不当处理机密信息的控罪，承认曾将八本载满机密信息的“黑皮笔记本”交给为其撰写自传的情妇布罗德威尔（Paula Broadwell）。
据北卡罗来纳州联邦法院周二的文件显示，根据认罪协议，62岁的彼得雷乌斯将对未经授权带走和保留机密信息的轻罪指控认罪。
彼得雷乌斯在婚外情曝光后，于2012年11月辞去中情局长一职。
法庭文件显示彼得雷乌斯曾非法将包含大量机密信息的“黑皮笔记本”交给情妇，时间长达约四天。法庭文件亦显示，彼得雷乌斯当时就此事对美国联邦调查局说谎。
彼得雷乌斯曾任美国驻伊拉克和阿富汗部队的最高指挥官，之后入主中情局，备受美国国会赞誉。但其职业生涯却因一段婚外情而迅速土崩瓦解。
彼得雷乌斯面临最高一年的监禁。但根据认罪协议，联邦检察官和他的律师建议对他处以40,000美元罚款及二年缓刑。
彼得雷乌斯在私募股权公司科尔伯格·克莱维斯·罗伯特公司（KKR)中担任要职。KKR称，彼得雷乌斯将继续担任KKR经济与地缘智库——KKR Global Institute的董事长。
认罪协议可让彼得雷乌斯避免一场尴尬的刑事审判，如果刑事审判上演，其婚外情细节势必大量曝光。
彼得雷乌斯的主要支持者之一、来自亚利桑那州的共和党参议员麦凯恩（John McCain）就认罪协议表示：“我认为现在这件事情该画上句号了。”麦凯恩称赞彼得雷乌斯功绩卓着，并表示他已经深刻道歉与忏悔。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
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