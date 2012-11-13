美前中情局长婚外情丑闻波及的三个女人

图片为拼合图片，左边为吉尔·凯利，2012年11月12日拍摄于佛罗里达州坦帕；右边为布罗德维尔，拍摄于2011年7月13日。 REUTERS/Handout

路透11月12日电(记者 Rick Rothacker)---吉尔·凯利在佛罗里达州坦帕的军事社交圈中是一张熟悉的面孔，她常常志愿参与和住在麦克迪尔空军基地的外国军官及其家人联谊的工作。

她同时是前中情局(CIA)局长彼得雷乌斯(David Petraeus)的朋友，然而，在彼得雷乌斯因婚外情丑闻而意外下台的事件中，她明显也是一位关键人物。

正是凯利举报与彼得雷乌斯有婚外情的女子布罗德维尔(Paula Broadwell)给她发骚扰电邮，致使美国联邦调查局(FBI)介入调查，彼得雷乌斯的婚外情随之浮出水面，并导致他在上周辞职。

接近彼得雷乌斯的人士称，凯利是彼得雷乌斯家的朋友，与这位前中情局长并没有男女恋情。这位要求匿名的人士还表示，目前尚不清楚布罗德维尔为何向凯利发送威胁电邮，不过布罗德维尔可能是把凯利视为了情敌。

这一婚外情丑闻使得军功卓越的彼得雷乌斯形象受损，外界还质疑FBI是如何处理这一事件、以及白宫是何时知晓事件内情。这一丑闻是在11月6日总统大选之後才公诸于众。

美国消费者金融保护局(Consumer Financial Protection Bureau,CFPB)一位官员表示，彼得雷乌斯婚外情中涉及的三位女性：凯利、布罗德维尔以及与他结婚已有37年的妻子霍莉(Holly)也不情愿的成为各界关注的焦点。

熟悉内情的人士称，彼得雷乌斯2008年至2010年驻扎在麦克迪尔空军基地期间，凯利与丈夫斯科特·凯利成为彼得雷乌斯家的朋友。

布罗德维尔在事件曝光後选择保持沉默，并避开公众视野，凯利则发表声明，强调她的家庭与彼得雷乌斯一家的友谊，要求尊重其家人的隐私权。

布罗德维尔2006年尚就读于哈佛时遇到了彼得雷乌斯。这位将军给了她名片，并许诺会帮助她的学业。

2010年当彼得雷乌斯被任命为驻阿富汗美军司令时，布罗德维尔决定将阐述他领导力的论文改写为一本书，书名为《All In》，该书最终於今年1月出版。布罗德维尔後来曾表示，写书期间的采访常常是两人一起跑步时进行的。

目前尚不清楚彼得雷乌斯的妻子霍莉与布罗德维尔有多少交集。布罗德维尔在该书的前言中“特别鸣谢”霍莉，但注释清单中没有对霍莉的采访。

曼苏尔(Peter Mansoor)2007至2008年间曾是时任驻伊拉克美军司令彼得雷乌斯的部下，他表示，霍莉一直是一位称职的军属，过去10年独自面对丈夫长期驻外的境遇。

“他们聚少离多，他(彼得雷乌斯)曾在海外五个地方驻扎，”曼苏尔称，“她自始至终坚强面对。”（完）

编译：王燕焜 发稿：程芳

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