财政悬崖风险得不到化解 美国或陷入衰退--PIMCO埃里安

路透10月3日电---全球最大的债券基金公司--太平洋投资管理公司(PIMCO)共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)周三在一会议上表示,如果国会解决不了即将到来的"财政悬崖"风险,美国经济很有可能陷入衰退.

埃里安称,国会有60%的可能会"达成协同意见",在自动增税减支措施年底生效前做好部署,但是"不作为,让措施自动生效的情况"会让美国陷入衰退.

埃里安对路透表示,如果国会采取措施解决财政悬崖问题,并对美国就业、房屋和信贷市场实施"可行的"改革,美国经济就可能实现3%的增长率.

埃里安在财富(财星)杂志举办的"最具影响力女性峰会"上发表讲话时,还强调希腊、西班牙和中国的经济也存在高风险.

说到西班牙,埃里安表示该国尽管可能会颜面无光,但应该承认自己需要援助.

"他们需要克服面子问题.现在需要西班牙拿出愿景,开口说'我现在需要帮助',"埃里安说到.

埃里安重申他预计欧元区能挺过债务危机,但危机可能导致欧元区规模缩小至大概14-16个国家,政治融合程度也会变得更高.

他还表示,伊朗问题是PIMCO关注的"五大风险"之一,如果伊朗经济崩溃,可能对叙利亚和黎巴嫩经济带来冲击.(完)

--编译 白云;审校 王兴亚

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