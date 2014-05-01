美国再次将中国及印度列入侵权盗版黑名单

路透华盛顿4月30日 - 美国政府周三再度将中国及印度列入侵犯版权专利的黑名单，但层级维持不变。

在美国贸易代表署年度评监中，没有任何国家被列入侵权盗版最严重的一级。

美国企业原本希望今年将印度列为侵权最严重国家，如此一来，印度可能面临贸易制裁。美国贸易代表署表示，将透过与印度的双边交涉设法解决。

针对中国部分，美国贸易代表署表示，非常关切窃取商业机密问题，呼吁政府采取行动，阻止中国企业占外国对手便宜。(完)

(编译蔡美珍；审校 孙茉莉)

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