美国再次将中国及印度列入侵权盗版黑名单

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透华盛顿4月30日 - 美国政府周三再度将中国及印度列入侵犯版权专利的黑名单，但层级维持不变。
在美国贸易代表署年度评监中，没有任何国家被列入侵权盗版最严重的一级。
美国企业原本希望今年将印度列为侵权最严重国家，如此一来，印度可能面临贸易制裁。美国贸易代表署表示，将透过与印度的双边交涉设法解决。
针对中国部分，美国贸易代表署表示，非常关切窃取商业机密问题，呼吁政府采取行动，阻止中国企业占外国对手便宜。(完)
(编译蔡美珍；审校 孙茉莉)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。