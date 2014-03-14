美国费城机场一客机起飞时发生爆胎事故

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透3月13日 - 美国全美航空公司发言人William McGlashen称，公司一架共有154名乘客和机组人员的飞机在费城国际机场即将起飞时，一只轮胎发生爆裂，飞行员停止了起飞。
该发言人称，这起事故发生在周四傍晚，还造成飞机前起落架坍塌，没有人员严重受伤的报告，但有一人要求提供医疗救护。
费城国际机场发言人Victoria Lupica称，发生事故的飞机为空客A320。
“初步报告显示，从费城飞往（佛罗里达）劳德代尔堡的1702航班在起飞时有一只轮胎爆裂，飞行员选择了停止起飞，”McGlashen说。
爆胎事故发生在当地时间下午6:05时分（2205GMT），机组人员随后安排乘客撤离。Lupica称，这起意外事故造成费城国际机场的运营一度暂停。
Lupica称，随后机场的飞机起降恢复正常，进港航班未受影响。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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