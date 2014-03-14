美国费城机场一客机起飞时发生爆胎事故

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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(本文由路透中文网编译提供)
路透3月13日 - 美国全美航空公司(U.S. Airways)发言人William McGlashen称，公司一架共有154名乘客和机组人员的飞机在费城国际机场即将起飞时，一只轮胎发生爆裂，飞行员停止了起飞。
该发言人称，这起事故发生在周四傍晚，还造成飞机前起落架坍塌，没有人员严重受伤的报告，但有一人要求提供医疗救护。
费城国际机场发言人Victoria Lupica称，发生事故的飞机为空客A320。
“初步报告显示，从费城飞往（佛罗里达）劳德代尔堡的1702航班在起飞时有一只轮胎爆裂，飞行员选择了停止起飞，”McGlashen说。
爆胎事故发生在当地时间下午6:05时分（2205 GMT），机组人员随后安排乘客撤离。Lupica称，这起意外事故造成费城国际机场的运营一度暂停。
Lupica称，随后机场的飞机起降恢复正常，进港航班未受影响。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交