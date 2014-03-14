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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 10:42 BJT

美国费城机场一客机起飞时发生爆胎事故

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月13日 - 美国全美航空公司(U.S. Airways)发言人William McGlashen称，公司一架共有154名乘客和机组人员的飞机在费城国际机场即将起飞时，一只轮胎发生爆裂，飞行员停止了起飞。

该发言人称，这起事故发生在周四傍晚，还造成飞机前起落架坍塌，没有人员严重受伤的报告，但有一人要求提供医疗救护。

费城国际机场发言人Victoria Lupica称，发生事故的飞机为空客A320。

“初步报告显示，从费城飞往（佛罗里达）劳德代尔堡的1702航班在起飞时有一只轮胎爆裂，飞行员选择了停止起飞，”McGlashen说。

爆胎事故发生在当地时间下午6:05时分（2205 GMT），机组人员随后安排乘客撤离。Lupica称，这起意外事故造成费城国际机场的运营一度暂停。

Lupica称，随后机场的飞机起降恢复正常，进港航班未受影响。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛
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