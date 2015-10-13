《花花公子》杂志将停止刊登女性全裸照片--媒体

路透10月12日 - 现在《花花公子》杂志的读者们确实可以说，他们买这本杂志只是冲着文章去的。

《纽约时报》周一援引《花花公子》首席执行官斯科特·弗兰德斯（Scott Flanders）称，《花花公子》将不再刊登女性全裸照片。

该报称，《花花公子》创始人兼总编休·海夫纳上月同意了首席内容官科里·琼斯（Cory Jones）关于停止在该杂志上刊登女性全裸照片的提议。海夫纳现年89岁，经常穿着体现《花花公子》生活方式的标志性真丝睡衣。

该报称，鉴于当下所有青少年都拥有联网手机，网络上充斥着色情内容，《花花公子》杂志选择继续刊登姿势撩人的女郎，但不是全裸女郎。

“现在上个网就可以免费获得任何可想象的色情内容，”该报援引弗兰德斯称。“所以当下（刊登女性全裸照片）这种做法已然过时。”

该报称，《花花公子》在其发行量从1975年的560万份下降到目前的80万份后作出了改变决定。《花花公子》1953年创刊号封面上刊登了玛丽莲·梦露的照片。

《花花公子》未对路透寻求置评的请求立即作出回复。（完）