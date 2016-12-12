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国际财经 | 2016年 12月 12日 星期一 09:02 BJT

美国对中国硬木胶合板产品进行反倾销税调查

路透华盛顿12月9日 - 美国商务部周五称，决定对中国某些硬木胶合板产品进行反倾销税和反贴补税调查。

美国国际贸易委员会(ITC)在一份声明中称，将在2017年1月3日或之前进行初步伤害认定。

六家美国民间胶合板生产商就这些进口产品提出请愿，商务部估计2015年此类产品进口总额为11.5亿美元。商务部称该产品用于墙板、厨柜、桌面以及某些地板。(完)

(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)

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