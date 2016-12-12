美国对中国硬木胶合板产品进行反倾销税调查

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿12月9日 - 美国商务部周五称，决定对中国某些硬木胶合板产品进行反倾销税和反贴补税调查。
美国国际贸易委员会(ITC)在一份声明中称，将在2017年1月3日或之前进行初步伤害认定。
六家美国民间胶合板生产商就这些进口产品提出请愿，商务部估计2015年此类产品进口总额为11.5亿美元。商务部称该产品用于墙板、厨柜、桌面以及某些地板。(完)
(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。