美政府调查称巴尔的摩骚乱造成900万美元损失

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月13日 - 周三发布的美国政府调查显示，黑人青年弗雷迪·格雷（Freddie Gray）被警方拘留后因伤死亡在巴尔的摩引发的骚乱，造成的损失估计为900万美元。
这项由美国小企业管理局（SBA）进行的调查显示，在4月25日至5月3日的骚乱中，有逾30家商户和一住所蒙受重大损失。
调查还发现，254家商户和一住所遭到轻微损失。
美国小企业管理局发言人称，骚乱对商户造成的损失总计为892.7万美元，对住所造成的损失为6万美元。
巴尔的摩消防部门发言人称，在4月27日至28日纵火和抢劫最严重的期间，该市记录了61次建筑火灾。巴尔的摩市长办公室之前称，有15栋建筑被烧。
该发言人没有提供被烧车辆的更新数据。巴尔的摩市长办公室曾称，有144辆车被烧。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。