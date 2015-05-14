美政府调查称巴尔的摩骚乱造成900万美元损失

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月13日 - 周三发布的美国政府调查显示，黑人青年弗雷迪·格雷（Freddie Gray）被警方拘留后因伤死亡在巴尔的摩引发的骚乱，造成的损失估计为900万美元。

这项由美国小企业管理局（SBA）进行的调查显示，在4月25日至5月3日的骚乱中，有逾30家商户和一住所蒙受重大损失。

调查还发现，254家商户和一住所遭到轻微损失。

美国小企业管理局发言人称，骚乱对商户造成的损失总计为892.7万美元，对住所造成的损失为6万美元。

巴尔的摩消防部门发言人称，在4月27日至28日纵火和抢劫最严重的期间，该市记录了61次建筑火灾。巴尔的摩市长办公室之前称，有15栋建筑被烧。

该发言人没有提供被烧车辆的更新数据。巴尔的摩市长办公室曾称，有144辆车被烧。（完）