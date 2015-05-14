美政府调查称巴尔的摩骚乱造成900万美元损失

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月13日 - 周三发布的美国政府调查显示，黑人青年弗雷迪·格雷（Freddie Gray）被警方拘留后因伤死亡在巴尔的摩引发的骚乱，造成的损失估计为900万美元。
这项由美国小企业管理局（SBA）进行的调查显示，在4月25日至5月3日的骚乱中，有逾30家商户和一住所蒙受重大损失。
调查还发现，254家商户和一住所遭到轻微损失。
美国小企业管理局发言人称，骚乱对商户造成的损失总计为892.7万美元，对住所造成的损失为6万美元。
巴尔的摩消防部门发言人称，在4月27日至28日纵火和抢劫最严重的期间，该市记录了61次建筑火灾。巴尔的摩市长办公室之前称，有15栋建筑被烧。
该发言人没有提供被烧车辆的更新数据。巴尔的摩市长办公室曾称，有144辆车被烧。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2