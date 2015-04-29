美国巴尔的摩实施宵禁，以防暴力活动升级

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴尔的摩4月28日（记者 Ian Simpson/Warren Strobel） - 周二夜幕降临巴尔的摩市后，数千名警察和国民警卫队员出动执行新的宵禁令，以防止暴力活动升级。
从马里兰州、新泽西州及哥伦比亚特区调来的逾3,000名警察及带着头盔的国民警卫队员，把守在巴尔的摩市的商户及医院门前。该市前一天发生了多年来美国最严重的骚乱。
不久前25岁黑人青年弗雷迪·格雷（Freddie Gray）被警察逮捕后因伤死亡，此事在巴尔的摩市引发示威。周一格雷葬礼过后，巴尔的摩市爆发暴力活动，商店遭到抢劫，一些建筑被烧成废墟，有20名警察受伤，有逾250人被警方逮捕。
格雷被警方拘押后受伤，一周后于4月19日在当地一家医院死亡，死因是脊椎受伤。
格雷死后近一周，该市的示威活动一直和平进行。该市市长Stephanie Rawlings-Blake周一称，她之所以采取谨慎措施，是想避免可能引发更多暴力活动的严厉应对措施。
Rawlings-Blake宣布对该市实施一周宵禁，但强调有必要以不会引发更多暴力活动的方式应对。
周二，示威者在巴尔的摩市的一些街区进行和平示威，但没有夜间会出现打砸抢烧的迹象。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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