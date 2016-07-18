美国路易斯安那州枪击案致三名警察死亡 奥巴马强烈谴责

路透路易斯安那州巴吞鲁日市7月17日 - 周日，一名枪手在路易斯安那州首府杀害了三名警察，并导致三人受伤。而就在几天前，警方射杀了一名黑人引发了全国各地的示威活动，在其中的一场示威中有五名达拉斯警察被杀。

巴吞鲁日市警方对一名男子携带枪支的报警电话做出回应。当地时间上午9点(1400 GMT)左右发生枪击，两名巴吞鲁日警察和一名副警长打死。

路易斯安那州警察局长Mike Edmonson在新闻发布会上表示，在对第一批警察开枪后不久，凶手在与警察枪战中死亡。

嫌疑人被认为是单独行动。一位不愿透露姓名的官员表示，调查人员怀疑一个911紧急电话可能被用于吸引警察前往现场。

目前还不清楚在本次枪击案和最近的骚乱之间是否存在关联，因此前在巴吞鲁日市和明尼苏达州发生警察射杀黑人事件。

当局没有给出任何关于凶手可能作案动机的信息。

美国总统奥巴马对这次袭击表示谴责，并呼吁美国人民把重点放在团结而不是分裂国家的言论和行动上。

路易斯安那州州长John Bel Edwards称枪击事件是一场毫无意义的“无法形容的、令人发指的攻击”。(完)