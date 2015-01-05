纽约市长在华裔警察葬礼上遭数百警察背对抗议

《汇市简讯》欧洲盘初：油价上涨，因沙特和俄罗斯认为需延长减产协议
* 日股日经指数跌0.2%，沪综指涨0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.25%，美国原油期货涨1.53%，美国公债收益率2.33%
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约1月4日 - 美国遇害华裔警察刘文健的葬礼周日在布鲁克林的一家殡仪馆举行，纽约市数千警察前来参加葬礼。
在纽约市长白思豪（Bill de Blasio）发表悼词时，数百名警察转身背对，表明双方之间的积怨仍在。
参加葬礼的有刘文健的家人、政界人士、警方官员等。刘文健执勤时遭遇伏击身亡，引发外界指责出现这种反警察的情况是市长白思豪所致。
殡仪馆外，前来送别刘文健的警察队伍延绵将近一英里。尽管纽约警察局长Bill Bratton已经恳请警察克制，但在白思豪开始发表悼词时，数百名警察仍转身背对播放屏幕。
转身背对已经成为许多警察就白思豪未在反警察示威浪潮中支持警察而表示愤怒的象征性姿势。
去年12月20日，32岁的刘文健和40岁的警察Rafael Ramos遭凶犯伏击身亡。凶犯称他想为夏季在密苏里州弗格森及纽约市遭白人警察枪杀的两名黑人报仇。
前来参加刘文健葬礼的人数与参加Ramos葬礼的人数相仿。参加Ramos葬礼的人数估计有2.5万人。据信，刘文健是纽约警察局首位在执勤时被杀害的华裔警察。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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