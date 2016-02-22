美国多地发生大规模示威活动 抗议华裔警察误杀非裔青年被定罪

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透2月20日 - 据媒体报导，美国多地周六发生大规模示威活动，示威者就纽约华裔警察梁彼得（Peter Liang）误杀非裔青年被定罪进行抗议。
《纽约时报》报导称，数千人在布鲁克林集会支持梁彼得。
2014年11月20日，在一公共建筑物的楼梯间，28岁的非裔男子雅佳·格雷（Akai Gurley）被梁彼得枪中射出后在墙壁上反弹的子弹射中。梁彼得因此被定罪，面临最高15年监禁。
《洛杉矶时报》称，数百名示威者周六在街头抗议，其中多数为华裔。《费城询问报》报导称，大约有2,000人在费城集会。
据《安娜堡新闻报》(Ann Arbor News)，在密歇根的安娜堡，有大约150人集会，人们举着的标语牌上写着“哀悼雅佳·格雷”、“还梁彼得公正”、“不做替罪羊、不再沉默”等口号。《亚利桑那共和报》(Arizona Republic)报导，有大约相同数量的示威者在凤凰城集会。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
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