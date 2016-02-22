美国多地发生大规模示威活动 抗议华裔警察误杀非裔青年被定罪

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月20日 - 据媒体报道，美国多地周六发生大规模示威活动，示威者就纽约华裔警察梁彼得（Peter Liang）误杀非裔青年被定罪进行抗议。

《纽约时报》报道称，数千人在布鲁克林集会支持梁彼得。

2014年11月20日，在一公共建筑物的楼梯间，28岁的非裔男子雅佳·格雷（Akai Gurley）被梁彼得枪中射出后在墙壁上反弹的子弹射中。梁彼得因此被定罪，面临最高15年监禁。

《洛杉矶时报》称，数百名示威者周六在街头抗议，其中多数为华裔。《费城询问报》报道称，大约有2,000人在费城集会。

据《安娜堡新闻报》(Ann Arbor News)，在密歇根的安娜堡，有大约150人集会，人们举着的标语牌上写着“哀悼雅佳·格雷”、“还梁彼得公正”、“不做替罪羊、不再沉默”等口号。《亚利桑那共和报》(Arizona Republic)报道，有大约相同数量的示威者在凤凰城集会。（完）