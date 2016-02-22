美国多地发生大规模示威活动 抗议华裔警察误杀非裔青年被定罪

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透2月20日 - 据媒体报导，美国多地周六发生大规模示威活动，示威者就纽约华裔警察梁彼得（Peter Liang）误杀非裔青年被定罪进行抗议。
《纽约时报》报导称，数千人在布鲁克林集会支持梁彼得。
2014年11月20日，在一公共建筑物的楼梯间，28岁的非裔男子雅佳·格雷(Akai Gurley)被梁彼得枪中射出后在墙壁上反弹的子弹射中。梁彼得因此被定罪，面临最高15年监禁。
《洛杉矶时报》称，数百名示威者周六在街头抗议，其中多数为华裔。《费城询问报》报导称，大约有2,000人在费城集会。
据《安娜堡新闻报》(Ann Arbor News)，在密歇根的安娜堡，有大约150人集会，人们举着的标语牌上写着“哀悼雅佳·格雷”、“还梁彼得公正”、“不做替罪羊、不再沉默”等口号。《亚利桑那共和报》(Arizona Republic)报导，有大约相同数量的示威者在凤凰城集会。(完)
编译 侯雪苹 审校 王琛
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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