美国副总统拜登称还未准备好宣布是否竞选总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约9月10日 - 美国副总统拜登周四接受斯蒂芬·科尔伯特（Stephen Colbert）采访时称，他还没准备好宣布他是否可以全心全意再次角逐总统大选。

拜登对CBS《晚间秀》节目的主持人科尔伯特称，任何竞选入主白宫的人，都应当向美国民众承诺他或她会对这项工作全心全意、充满激情和能量的投入。

“如果我说我知道我在那里，那就是撒谎，”近期丧子的拜登在采访中说道。“依我之见，除非愿意110%的投入，否则任何人都无权寻求该职务。”

科尔伯特促请拜登参加总统选举。

“我认为，你的经验、你的痛苦经历以及事业经历，将会是这场角逐非常缺少的东西，”科尔伯特说。

不错的支持率令拜登考虑是否加入选战。但儿子博·拜登（Beau Biden）离世，又让他在是否参选一事上作斗争。博·拜登曾力劝其父参加竞选。(完)