美国副总统拜登称还未准备好宣布是否竞选总统

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月10日 - 美国副总统拜登周四接受斯蒂芬·科尔伯特（Stephen Colbert）采访时称，他还没准备好宣布他是否可以全心全意再次角逐总统大选。
拜登对CBS《晚间秀》节目的主持人科尔伯特称，任何竞选入主白宫的人，都应当向美国民众承诺他或她会对这项工作全心全意、充满激情和能量的投入。
“如果我说我知道我在那里，那就是撒谎，”近期丧子的拜登在采访中说道。“依我之见，除非愿意110%的投入，否则任何人都无权寻求该职务。”
科尔伯特促请拜登参加总统选举。
“我认为，你的经验、你的痛苦经历以及事业经历，将会是这场角逐非常缺少的东西，”科尔伯特说。
不错的支持率令拜登考虑是否加入选战。但儿子博·拜登（Beau Biden）离世，又让他在是否参选一事上作斗争。博·拜登曾力劝其父参加竞选。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM