杰布·布什积极寻求参加美国2016年总统大选

路透华盛顿12月16日（记者Steve Holland/Gabriel Debenedetti） - 杰布·布什(Jeb Bush)正积极寻求参加2016年美国总统大选。杰布·布什曾任佛罗里达州州长，他是第一个正式宣布参选的重要共和党人。

杰布·布什现年61岁，他周二表示将在1月成立一个政治活动委员会。布什的一名助手称，成立该委员会将使布什能够与支持者和捐款人进行政治上的接触，以确定其参选是否能获得足够的支持。

为确保成功，布什将必须打消共和党内部日益强大的保守势力的反对，以便能够在2016年共和党预计出现的众多参选人中脱颖而出。

他还必须考量美国人是否会支持布什家族出现第三位总统。杰布·布什是美国前总统老布什的儿子、前总统小布什的弟弟，他在1999-2007年间曾任佛罗里达州州长。

美国前国务卿希拉里·克林顿是最早被认为有意竞选总统的民主党人。杰布·布什和希拉里·克林顿若都参选，将重现1992年布什和克林顿家族的对阵场面。1992年比尔·克林顿与老布什分别作为民主和共和两党的总统候选人对决，结果克林顿胜出。

杰布·布什最终是否决定寻求共和党总统候选人提名将在明年某个时候见分晓，之前他将到访几个关键选区并与选民进行交流。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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