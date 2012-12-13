希拉里称无意竞选下届美国总统

路透12月12日 - 美国国务卿希拉里在周三播出的采访中，淡化其2016年竞选总统的可能性。

希拉里在四年前差点获得民主党内总统候选人提名，后来败给了奥巴马，在过去四年中担任奥巴马政府的国务卿，但不久将卸任。

希拉里接受ABC电视台着名主持人沃尔特斯（Barbara Walters）采访时，被问及2016年是否会竞选总统，希拉里回答道：“我已经说过了，我真的不认为我会再次这么做。我曾经有过这样的一次经历，我就已经非常感恩。”

希拉里曾表示，将于明年1月卸任国务卿职务。

她接受采访时说：“我觉得该退下来了，也许读读书、写写东西、说说话，教教书。”

希拉里现年65岁，但接受ABC访问时她表示，倘若真的决定竞选总统，年龄不是问题。

她说：“谢天谢地，我运气不错，不仅健康，而且精力充沛。我只是想看看另一种生活是怎样。我在华盛顿担负重任20年了，结果也很满意。我想花些时间看看，我还能做些别的什么。”

她透露，在卸任国务卿职务后，可能投身慈善事业或学术界。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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