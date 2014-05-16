民调：逾半数美国人支持希拉里参加大选

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透华盛顿5月15日（记者 Gabriel Debenedetti） -路透/益普索（Ipsos）周四发布的民意调查显示，大多数美国民众支持前国务卿希拉里，认为她会在2016年的总统选举中获胜。
根据这项在线调查，对希拉里持支持看法的美国民众比例占57%，而持反对意见的比例则为43%。
虽然希拉里尚未宣布参加总统竞选，但外界普遍认为，如果她参加竞选，将会在竞选中领先。一半以上的受访者表示，希拉里在大选中“最有可能获胜”。一半以上受访的民主党人士和独立派人士称，他们会在民主党的初选中投票支持希拉里，而副总统拜登在这方面的支持率只有10%。
对希拉里持反对意见的受访者被问及原因时，“班加西”是他们提及的最多的一词。2012年，美国驻利比亚班加西领事馆遭到袭击，造成包括美驻利比亚大使在内的四名美国人丧生。
益普索民调员ChrisJackson称，虽然希拉里的支持率很高，但当政客们宣布参加竞选后，他们的支持率就会趋于下降，如果希拉里选择参加竞选，这种情况可能也会发生在她身上。
调查还显示，56%的美国民众认为希拉里是一位得力的领导人，62%的民众称希拉里知道如何联络选民。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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