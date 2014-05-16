民调：逾半数美国人支持希拉里参加大选

路透华盛顿5月15日（记者 Gabriel Debenedetti） -路透/益普索（Ipsos）周四发布的民意调查显示，大多数美国民众支持前国务卿希拉里，认为她会在2016年的总统选举中获胜。

根据这项在线调查，对希拉里持支持看法的美国民众比例占57%，而持反对意见的比例则为43%。

虽然希拉里尚未宣布参加总统竞选，但外界普遍认为，如果她参加竞选，将会在竞选中领先。一半以上的受访者表示，希拉里在大选中“最有可能获胜”。一半以上受访的民主党人士和独立派人士称，他们会在民主党的初选中投票支持希拉里，而副总统拜登在这方面的支持率只有10%。

对希拉里持反对意见的受访者被问及原因时，“班加西”是他们提及的最多的一词。2012年，美国驻利比亚班加西领事馆遭到袭击，造成包括美驻利比亚大使在内的四名美国人丧生。

益普索民调员ChrisJackson称，虽然希拉里的支持率很高，但当政客们宣布参加竞选后，他们的支持率就会趋于下降，如果希拉里选择参加竞选，这种情况可能也会发生在她身上。

调查还显示，56%的美国民众认为希拉里是一位得力的领导人，62%的民众称希拉里知道如何联络选民。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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